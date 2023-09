C'est la rentrée !

C'est reparti pour une nouvelle saison sur Radio Evasion. la grille des programmes se garnit progressivement, le Lem (la quotidienne) revient le 11 septembre 2023 et, outre ce nouveau site web on vous annonce bientôt un grand changement !

Le retour du Bistrot des copains

C'est ainsi que vivent les radios associatives : au gré des disponibilités des bénévoles, certaines émissions surgissent, d'autres disparaissent et d'autres encore reviennent après une pause...

c'est le cas du fameux Bistrot des copains animé par Sancho avec la complicité de Sebaa et Alain et que vous entendrez de nouveau le vendredi à 17h en direct dès le 8 septembre 2023. Au programme toujours, de la chanson française de qualité et des débats passionnés.

De nouvelles émissions en vue pour la saison 2023/24

En octobre, vous découvrirez de nouvelles émissions sur le matrimoine littéraire en Bretagne, la maternité vue de France et d'Allemagne, les talents musicaux locaux ... on vous en dira plus le moment venu.

Et une surprise fin septembre 2023

Si tout va bien, fin septembre 2023 une page se tournera et pas des moindres. Mais chut ! Patientez...