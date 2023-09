Des Polars et des Notes #102

Première balade estivale sous tous les climats et toutes les latitudes dans ce numéro de Des Polars et des Notes. Des nuits de Los Angeles, traversées d’un bon pas par un guitariste blessé, à l’Irlande du dix-neuvième siècle, la famine qui y sévit et les violences faites aux femmes, et aux enfants, toujours les premières victimes expiatoires des aléas de l’histoire, avant de plonger dans les arcanes des ventes d’armes, puis d’être sidéré par la répression implacable des manifestations de mai 1967 en Guadeloupe, quand la population noire, méprisée et exploitée, osa se révolter.

Ce n’est pas tout, il est temps également de prévoir de quoi lire sur la plage ou au bivouac, alors je vous propose un détour par la Suède en compagnie d’un vieil enquêteur malade, maintienu en vie grâce à une ancienne affaire de disparition d’une fillette, avant de terminer par un western décapant d’une noirceur époustouflante.

Bonne écoute !

Sommaire :

Livres

L’ENQUÊTEUR AGONISANT – Leif GW Personn – Éditions Rivages – Collection Rivages/Noir

Traduit du suédois par Esther Sermage

PARFOIS LE SILENCE EST UNE PRIÈRE – Billy O’ Callaghan – Christian Bourgois Éditeur

Traduit de l’anglais (Irlande) par Carine Chichereau

MAI 67 – Thomas Cantaloube – Éditions Gallimard – Collection Série Noire

LOIN EN AMONT DU CIEL – Pierre Pelot – Éditions Gallimard – Collection La Noire

Interviews

Frédéric Potier pour LA POÉSIE DU MARCHAND D’ARMES, paru aux éditions l’aube dans la collection l’aube Noire.

Simon Baril pour BLEU GUITARE, publié aux éditions La Tengo

La Zik

Fats Domino – The Fat Man, Dropkick Murphys- Bring it Home, Y.O.M. feat. Ibrahim Maalouf – Petite Fille, The Yardbirds – Heart Full of Soul, Johnny Winter – Rock me Baby, Quicksilver Messenger Service – Maiden of the Cancer Moon