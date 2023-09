Latitudes #2 : En France et en Pologne, où en est le droit à disposer de son corps?

Dessin réalisé par des élèves de Quimper

Les 3e du collège Saint-Yves à Quimper et les 5e de l’école internationale trilingue de Varsovie se sont interrogé·e·s sur l’égalité des genres et plus spécifiquement sur le droit à disposer de son corps.

Article écrit par les élèves suite à l’écoute de l’émission montée.

Varsovie _ Latitudes 52°13

Nous, les élèves de Quimper, nous avons questionné les élèves de Varsovie sur leur style vestimentaire, le droit à la contraception et le droit à l’avortement en Pologne. Nous avons découvert que l’État Polonais est moins ouvert aux droits des femmes que l’État français.

En apprenant que le droit à l’avortement en Pologne n’est autorisé qu’en cas de viol ou de danger pour la mère, nous avons été étonnés.

Quimper _ Latitudes 39°54

Nous les élèves de Varsovie, nous avons parlé des manières de s’habiller, des moyens de contraception et du droit à l’avortement en France.

Comme les élèves de Quimper, nous aimerions ne pas porter d’uniforme à l’école. Nous avons été étonné·e·s que la contraception soit accessible dés 12 ans et qu’elle soit gratuite. Nous avons retenu qu’il y a une grande différence entre le droit à l’avortement en Pologne et celui en France où il est possible d’avorter jusqu’à 14 semaines.

Dessin réalisé par les élèves de Varsovie après l'écoute de l'émission