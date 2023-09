Pascal Aumasson, historien de l’art breton, nous dresse le portrait des Seiz Breur.

La culture bretonne est encrée dans celle de la France. Et pourtant c’est au travers de refus d’avancer dans le même sens que ses institutions que l’art breton a évolué tout en conservant ses idéaux et en suivant les tendances. Tout démarre en 1923 avec une femme, Jeanne Malivel…

Avant la première guerre mondiale, l’art breton était essentiellement issu des productions de l’école de Pont-Aven et par les arts décoratifs plus particulièrement dans le domaine de l’ameublement, de la vaisselle et des tissus. Ils étaient empreints à un certain conservatisme, une volonté de surcharger les décors avec des pastiches des traditions celtes.

Au début des années vingts la France meurtrie et éprouvée par la guerre tente de se relever en imposant sa politique de reconstruction. Mais une bande de jeune artiste ne l’entend pas de cette oreille. La langue bretonne à presque disparue et une femme, Jeanne Malivel , éprouve autant de dégout pour l’expression de l’art breton que d’amour pour sa région. Elle décide de fondé un mouvement militant pour un renouveau, une modernisation de l’art breton qui respecte les courants de l’époque sans jamais trahir ses origines régionales.

Si au début de leurs aventures ce groupe était composés d’artistes, ils furent rejoint par d’une personnes œuvrant dans des métiers qui n’étaient pas forcement lié à des professions purement créatives comme des journalistes ou des écrivains provoqua une dissipation de leur encrage artistique, de plus le mouvement subit une injustice dû à un amalgame d’après-guerre, ou seulement quatre ou cinq membres ont choisi de collaboré sur les trente sept membres. 24 ans plus tard, en 1947, le mouvement Seiz Breur s’arrête.

Depuis plus d’un an, Me Carole Jézéquel et Tangui Le Lonquer travaillent sur une vente d’ouvrage Seiz Breur.

L’évènement se concrétise au mois de juillet 2023, avec une exposition des travaux des membres du mouvement, au Parlement de Bretagne à Rennes (du 8 au 13 juillet). Entrée gratuite.

La vente se tiendra à l’Hôtel des Ventes de Rennes (32 Place des Lices), le 13 juillet 2023 à 14 h.