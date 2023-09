Un pas de côté pour regarder autrement les réalités du quotidien

D'un récit du quotidien naît un questionnement social.

Sur le terrain, Alexia Guignard et Loïc Delassus tendent leur micro, captent les témoignages et croisent leurs résonances sociologiques.

Dans une perspective civique, et en lien avec l'association Détour, l'émission Au détour d'une rencontre aborde notamment les questions de vieillissement, de handicap, d'environnement, d'emploi, de santé.

L'association Détour organise des événements publics (expositions, concerts, conférences, spectacles) afin de traiter de questions sociales " du vivre ensemble " sous une forme sociologique et/ou artistique. Ses actions permettent de mobiliser et valoriser des acteurs du territoire par la rencontre et la participation en donnant lieu à la production d'une œuvre collective qui traduit des réalités du ici et du maintenant, de l'existant.