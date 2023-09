Avec sa truelle et son sac à dos, mais aussi son magnéto et son micro, Céline Kergonnan, "artchéolaborantine" part à la rencontre des femmes et des hommes qui transmettent l'archéologie au grand public, dans toute la Bretagne. Les outils et les méthodes de médiation sont variés et vont vous étonner !

