Ah ces années mythiques du rock 65’s, 85’s où le 33 tours vinyle était roi, où chaque semaine la sortie d’un album allait marquer l’histoire de la musique…

Chaque mois, le samedi à 17h, l’émission animée par Philippe et Roger vous fait vivre l’histoire de ces albums mythiques. On y mentionne aussi des artistes et des groupes moins connus ou oubliés, qui n’ont pas eu le succès qu’ils auraient mérité.

Chaque 33 tours a son histoire, Play it loud vous la raconte !!