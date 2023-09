Vieillir au féminin, et en parler sans fard !

L'émission Pourquoi pas vieilles ou comment débattre du vieillissement, des vieillissements en racontant nos vies, nos envies, nos petites et grandes angoisses, en partageant nos représentations, nos projections sur ce que c'est d'être plus ou moins vieille.

L'émission a été créée en 2020 autour de l'association du même nom, et elle a dans un premier temps mis en avant les actions que mènent ses adhérentes. Elle est aussi devenue un lieu d'expression sur la question du vieillissement et de ses spécificités féminines.

Pourquoi pas vieilles est une association créée à Brest en 2013 et dont les membres ont réalisé toutes sortes d'actions pour porter la question du vieillissement au féminin dans le débat public : marches exploratoires en ville, conférences, cafés-discussions, ateliers d'écriture, de lecture... elles ont toujours des projets, des envies d'expression et cette émission réalisée par Alexia Guignard leur appartient

Pourquoi pas Vieilles, plutôt que personnes âgées, aînés, séniors, 3e âge, et autres qualificatifs abstrait ? Ces femmes assument d’avancer en âge – plus de 70 ans, plus de 60 ans, plus de 50 ans, l’âge est aussi dans le regard des autres – et elles regardent les choses en face, en constatant qu'elles deviennent invisibles...

Le site internet de Pourquoi pas vieilles